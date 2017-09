La Fédération des métallurgistes du Brabant de la FGTB a décidé ce jeudi d'une grève générale de 24 heures le 10 octobre prochain, a-t-elle annoncé. Ce faisant, les métallos du Brabant (Bruxelles et Brabant wallon) rejoignent l'appel à la grève lancé par la CGSP dans le secteur public. Les métallos entendent dénoncer la politique d'"attaques" contre les services publics, la sécurité sociale et les travailleurs, menée par le gouvernement fédéral depuis trois ans et le dernier accord estival qui, selon le syndicat, "durcit encore cette politique antisociale et continue à faire des cadeaux aux entreprises".

Cet appel à la grève concerne les entreprises du secteur métal présentes dans le Brabant wallon et à Bruxelles, et notamment des entreprises comme Audi Brussels, la Sabca ou Schneider Electric, soit "au moins 40.000 travailleurs", précise Manuel Castro, président de la Fédération des métallurgistes du Brabant.