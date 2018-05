La chambre des mises en accusation du Hainaut a renvoyé, mardi, les trois hommes suspectés du meurtre de Michel Robette (83 ans) devant la cour d'assises du Hainaut. L'oncle de l'ancienne ministre Jacqueline Galant avait été retrouvé mort chez lui, au Moulin Galant à Jurbise, le samedi 26 novembre 2016, en matinée. Le cadavre gisait dans une mare de sang, le crâne avait été fracassé. Son véhicule a été retrouvé près d'un canal. Les trois hommes seront jugés pour un vol avec les circonstances aggravantes d'avoir tué un homme vulnérable. Une prévention de torture sera aussi retenue.

Le samedi 26 novembre 2016, en matinée, le corps sans vie de Michel Robette (83 ans) était découvert chez lui, à la rue Francquegnies à Erbaut (Jurbise). La maison avait été retournée et le véhicule de la victime avait disparu. Il a été retrouvé, embourbé, plus tard le long du canal à Mons. Le corps gisait dans une mare de sang, la victime avait le crâne fracassé et les voleurs ont tenté de brûler son cadavre.

Le dimanche 27 novembre, un témoin s'est présenté à la police judiciaire. Il avait reçu les confidences d'un homme, G.S. qui lui a raconté qu'il avait tabassé un vieillard chez lui, avec deux autres hommes, dans le but de lui voler le contenu de son coffre-fort. Interpellé, il a donné les noms de ses complices, E.V et G.P.

Les trois hommes sont toujours détenus et ils ne seront pas jugés avant le mois d'octobre car deux procès ont été fixés depuis l'annulation de la loi correctionnalisant les crimes. L'un aura lieu en janvier (meurtre de Laeticia Bauwens à Mons) et l'autre en septembre (meutre de Valentin Beghin à Tournai).

Michel Robette était l'oncle de la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant puisqu'il avait épousé la soeur de Jacques Galant, père de Jacqueline et également ancien bourgmestre. Michel Robette était agriculteur, il vivait seul dans l'ancien moulin familial qui a cessé ses activités en 1971, à la mort de Léonce Galant, grand-père de l'ancienne ministre.

Homme pieux, Michel Robette accueillait souvent les gens en difficulté chez lui. Le soir du crime, il avait ouvert sa porte à trois marginaux.