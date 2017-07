Reportage.

Tente dans une main, sac de couchage dans l’autre, des dizaines de jeunes arrivaient vendredi après-midi à la gare du Nord de Bruxelles avant de rejoindre l’un des grands festivals de l’été qui commence. Non loin de l’entrée, ils passent à côté d’une cinquantaine de personnes cachées sous leurs couvertures et sacs de couchages à même le sol. Des festivaliers ? Non. Il s’agit de migrants qui tentent tant bien que mal de trouver le sommeil. Cette nuit, ils l’ont passée au commissariat, comme souvent. Assis en tailleur, Sahid, un jeune Koweïtien de 29 ans, tend un bout de papier, écrit en néerlandais. Il s’agit d’un ordre de quitter le territoire, qui lui a été délivré le jour même, à 2 h 37 du matin alors qu’il dormait dans le parc Maximilien.

Le parc réinvesti de nuit

Ce parc avait longuement été médiatisé lors de la crise de l’accueil des réfugiés durant l’été 2015. Aujourd’hui, il est réinvesti la nuit par ces migrants qui ne cessent d’être chassés, où qu’ils aillent.

En effet, tous ou presque tentent de rejoindre l’Angleterre en se faufilant dans des camions garés sur des parkings en dehors de Bruxelles. Etre placés dans un centre la nuit empêcherait leurs escapades risquées de nuit.

De plus, ces centres de nuit sont généralement réservés aux personnes vulnérables et sont situés assez loin du parc. Le temps étant plus clément, ces hommes sans papiers ou déboutés, préfèrent passer leur nuit au pied d’un arbre, sur un simple bout de carton.

"Il n’y a pas de droits de l’homme"

Dans le parc, un père soudanais et son enfant de 16 ans expliquent avoir été réveillés par la police à force de coups de pieds dans les sacs de couchage dans la nuit de mercredi à jeudi. "Ils étaient une quinzaine, avec des chiens qui aboyaient. Ils nous ont lié les poignets et l’on a été emmenés vers le commissariat en camionnette. Je pense que l’on était 75 en tout. On vient d’être relâchés. Nous sommes épuisés", explique-t-il.

Un jeune homme se greffe à la conversation. Haiman, un Soudanais de 20 ans, explique vivre cela depuis sept mois. "Où que l’on aille, nous sommes chassés, considérés comme des criminels. La police est toujours derrière nous. J’ai déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire. Le dernier date d’hier. Ici, nous ne voyons pas d’associations à qui nous adresser. Nous n’avons pas à manger ou très peu. Il n’y a pas de droits de l’homme en Belgique", conclut-il, désespéré.