Les numéros d'urgence 112 et 100 momentanément indisponibles en Hainaut et Limbourg

Belgique





Les personnes ayant besoin d'une aide urgente peuvent dès lors appeler le numéro de la police, le 101. L'origine du problème est pour l'instant inconnue.

Les numéros d'urgence 100 et 112 sont momentanément indisponibles dans les provinces de Hainaut et Limbourg, et difficilement joignables dans les provinces de Luxembourg et Anvers, a indiqué le SPF Intérieur vendredi en début d'après-midi.