A l'initiative du ministre de l'Économie et des Consommateurs Kris Peeters (CD&V), l'Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes de Belgique (APOOB) a signé mardi un code de conduite afin d'informer correctement les clients au sujet des différences de qualité et de prix entre les lunettes.

Ce code a été imaginé après la publication en 2015 d'une étude de Test-Achats mettant en évidence un manque d'informations. Selon l'enquête de Test-Achats menée auprès de 89 opticiens, de nombreux consommateurs étaient désagréablement surpris par le montant élevé de la facture lorsqu'ils achetaient de nouvelles lunettes. "Cela concernait également les fabricants de verres optiques, qui manquent de transparence", ajoute le ministre Kris Peeters. "Le code de conduite doit veiller à ce que le consommateur sache ce qu'il achète. L'opticien pourra aussi expliquer pourquoi il est plus cher qu'un concurrent dans certains domaines."

Le site internet du SPF Economie publiera une liste des opticiens qui ont signé ce code de conduite.