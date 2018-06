Les orages ont provoqué d'importantes inondations, jeudi en fin d'après-midi et en début de soirée, principalement dans le centre de Couvin, a indiqué le capitaine des pompiers de la zone Dinaphi Gilles Boonen.

Plusieurs routes ont été touchées par des coulées d'eau et de boue et plusieurs d'entre elles ont été fermées à la circulation. Les pompiers des casernes de Couvin, Philippeville, Clermont et Cerfontaine ont été mobilisés. "Deux rues ont été particulièrement touchées: la rue Marcel-Moreau et la rue de la Falaise. Pour elles deux, les pompiers ont reçu une centaine d'appels. Deux habitants de la rue de la Falaise, dont une personne à mobilité réduite qui a été légèrement blessée, ont dû être sauvées. Dans la rue Marcel-Moreau, un autre sauvetage a eu lieu avec en plus une fuite de gaz dans une habitation."

L'heure est actuellement au pompage et au nettoyage. Ces travaux devraient durer toute la soirée, voire une partie de la nuit.

Des averses et orages encore jeudi soir et vendredi

Des orages et averses, localement intenses, seront encore bien présents jeudi soir et la nuit prochaine, avertit l'IRM. Le ciel sera partiellement à souvent très nuageux avec plus tard également la formation de brume ou de nuages bas. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés.

Vendredi, des averses ou des orages localement bien marqués traîneront encore sur le pays. L'après-midi, ils seront un peu plus dispersés. Les maxima seront compris entre 18 degrés à la mer et 24 ou 25 degrés localement dans l'intérieur.

Samedi, il devrait faire un peu plus calme et plus sec, même si le risque d'une averse et d'un coup de tonnerre n'est pas exclu, surtout en Haute Belgique.

Dimanche, le risque d'orages (intenses) sera toujours présent, principalement dans le sud-est. Durant le week-end, les maxima iront jusqu'à des valeurs proches de 25 ou 26 degrés dans le centre.