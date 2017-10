Les vieux permis de conduire, en papier, sur trois volets restent majoritaires. Ainsi, sur les 6 millions de Belges qui possèdent un permis de conduire, seuls 2, 121 millions possèdent un exemplaire au format carte bancaire. Soit à peine un sur quatre. Cette proportion ne va faire qu’augmenter, pour en arriver à la disparition du "vieux" permis.

Obligatoire en 2033

Depuis 2013, chaque conducteur qui doit faire remplacer son permis de conduire, parce que la photo d’identité n’est plus conforme, ou parce qu’il est détérioré, reçoit obligatoirement le nouveau modèle. Le document coûte entre 20 et 35 €, selon les communes.

Un nouveau marché public a été lancé par François Bellot, ministre de la Mobilité (MR), pour produire, distribuer et livrer de nouveaux permis de conduire dans chaque commune belge. L’ancien permis sera cependant encore valable jusqu’en 2033. Il reste donc 15 ans pour se mettre en règle. Après cette date, le permis européen format carte bancaire sera obligatoire. La Belgique entend bien anticiper.

30 005 demandes en 2016

La demande est forte. Ainsi en 2016, 30 005 demandes de remplacement ont été introduites. Etonnamment, elles sont très nettement plus nombreuses en Wallonie : 20 663 l’an dernier, contre 8 899 en Flandre et 473 à Bruxelles.

Pourquoi une telle surreprésentation dans le sud du pays ? Le cabinet du ministre Bellot avance une piste d’explication. "En 2015, un certain nombre de Belges ont reçu une amende en France parce que leur permis de conduire n’était soi-disant plus valable. Ces amendes ont à l’époque fait la une des journaux. Peut-être qu’un certain nombre de Belges francophones ont alors pris leurs précautions."