Les petits migrants font aussi leur rentrée

Belgique

Jeudi, 8h15 du matin. C’est le moment tant attendu par de nombreux enfants. La rentrée des classes. Ils se sont couchés tôt la veille, ont préparé leurs cartables et s’extasient déjà de revoir leurs camarades.

Jeudi, l’heure de la rentrée a également sonné pour des élèves un petit peu particuliers. Ils ne parlent pas, ou très peu, français et viennent de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et d’autres pays en guerre. Ces enfants, ce sont les petits migrants arrivés il y a peu avec leur famille en Belgique.

Des classes de transition

Cette année, ils seront plus de 4 000 à rejoindre les bancs des écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles. Plus d’un millier d’enfants en maternelle, deux mille en primaire, et plus de 1500 en secondaire. Le nombre d’élèves primo-arrivants est difficile à établir dès le début du mois de septembre. Les chiffres donnés sont estimés sur la base du nombre d’élèves arrivés pendant l’année 2015-2016. En effet, un enfant migrant peut faire son entrée dans l’école à n’importe quelle période de l’année.

(...)