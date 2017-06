Chaque année, ils sont plus nombreux. Lors de l’année scolaire 2009-2010, dans l’enseignement secondaire, 1 084 recours contre les décisions de conseils de classe avaient été déposés. Six ans plus tard, en 2015-2016, ce sont 1 435 recours qui ont été introduits, peut-on lire dans des chiffres fournis par l’administration de l’enseignement à "La Libre". A ces chiffres qui concernent le secondaire, on peut ajouter, en 2016, 80 recours déposés dans le primaire. Ces recours contestent les décisions des conseils de classe relatives à des décisions de redoublement ou de passages autorisés à condition de changer de filière.

Les recours, mode d’emploi

Pour rappel, tous les parents peuvent introduire un recours contre la décision du conseil de classe.

Dans le primaire, le recours à l’encontre d’une décision qui fait suite à un échec au certificat d’études de base (CEB) est toujours externe. Il doit être introduit dans les dix jours ouvrables suivant la remise des résultats à l’administration générale de l’enseignement. Les informations précises concernant cette procédure sont disponibles sur le site de l’administration (*).

Dans le secondaire, deux phases existent pour la procédure de recours.

La première est un recours interne à l’école qui se déroule avant le 30 juin, et consiste en une conciliation. La deuxième est le recours externe. Il ne peut avoir lieu que si une tentative de recours interne a été engagée. Il est à adresser au conseil de recours du service de la sanction des études de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les informations sont disponibles à la même adresse (*).

Si toutes les procédures ont été épuisées, une ultime contestation peut être engagée auprès du Conseil d’État ou du tribunal de première instance.

Notons que seule une minorité de recours aboutissent à une réforme de la décision du conseil de classe. En 2015-2016, sur les 1 435 recours, 244 ont conduit à un changement de la décision.

Privilégier le partenariat famille-école

Luc Pirson, le président de la Fapeo (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel), ne voit pas, dans ces chiffres en hausse constante, une tendance lourde à la judiciarisation des relations entre les familles et l’école. Il rappelle cependant que la meilleure manière d’éviter de telles procédures est de favoriser, tout au long de l’année, un partenariat entre les enseignants et les parents.BdO

(*) http://www.enseignement.be/index.php?page=24607