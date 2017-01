Le trafic sera probablement très dense lundi en Belgique avec la fin des vacances d'hiver et des congés du bâtiment, avertissent plusieurs organisations d'assistance dépannage. Des renforts ont notamment été mobilisés chez VAB. Les voitures ayant souvent été immobilisées pendant un certain temps et dans le froid, VAB s'attend à davantage de problèmes au démarrage.

Pour pallier un éventuel problème de batterie, l'organisme conseille d'éteindre tous les équipements énergivores (GPS, chauffage...) et de n'allumer les phares qu'après le démarrage du moteur. VAB conseille aussi de débrayer afin d'épargner le démarreur, et d'éviter de lancer le moteur à l'aide de câbles de démarrage.

Le risque d'accident est accru en raison des conditions hivernales, comme le verglas ou le brouillard. Des conditions qui favorisent aussi l'apparition de files. Touring Mobilis prévoit ainsi au moins 175 km d'embouteillages sur les routes belges.

VAB a engagé des renforts au sein de sa centrale d'alarme et mobilisé des patrouilleurs supplémentaires, annonce-t-il. 200 véhicules de remplacement sont à disposition en cas de dépannage.