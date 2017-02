C’était attendu. Ce mardi, les trois principales organisations syndicales du pays ont approuvé le projet d’accord interprofessionnel négocié par les partenaires sociaux à la mi-janvier. La CSC (syndicat chrétien) l’a approuvé à 88 % des voix. La CGSLB (syndicat libéral) "à une très large majorité". Et la FGTB (syndicat socialiste), "à une majorité significative". Les syndicats rejoignent ainsi le banc patronal qui avait déjà accepté le projet précédemment.

Le fait est assez remarquable. Il n’y a en effet plus eu d’accord interprofessionnel depuis 2008. C’est sans doute l’argument qui a le plus joué en sa faveur. Après deux années de guérilla, patrons et syndicats avaient à cœur de montrer qu’ils pouvaient encore s’entendre sur de grands projets.

Pour les syndicats, c’était aussi une façon de tourner la page du saut d’index même si les hausses de salaires attendues resteront assez limitées.

L’Open VLD et la N-VA attentistes

Pour rappel, le projet d’AIP prévoit une hausse salariale de 1,1 % pour les années 2017 et 2018 (hors indexation et hausses barémiques). Les partenaires sociaux se sont également accordés sur un relèvement plus progressif que prévu de l’âge de la pension anticipée pour les travailleurs victimes d’une restructuration - la barre des 55 ans restant valable pour les licenciements collectifs annoncés en 2016.

Il revient maintenant au gouvernement d’approuver le texte. Ce sera fait dans les prochains jours. L’Open VLD et la N-VA apprécient peu l’assouplissement en matière de prépension. Mais ils pourraient bien ménager le CD&V, plus proche des thèses syndicales, pour ne pas se le remettre à dos avant de reprendre la discussion sur une réforme de l’impôt des sociétés.