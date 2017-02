Les services de secours qui sont intervenus lors des attentats du 22 mars ont reçu mardi soir le prix de "Bruxellois de l'année" organisé par les journaux Le Soir et Vlan Bruxelles en collaboration avec VivaBruxelles et BX1.

Ils succèdent aux entrepreneurs du Brussels Beer Project, récompensés pour l'année 2015. Pour cette 25e édition, les internautes bruxellois ont décidé de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont plongé au coeur de l'horreur le 22 mars dernier après les attentats ayant frappé le métro bruxellois et l'aéroport national. Ce sont autant les urgences médicales que les pompiers, les policiers, les militaires, les agents de la Stib, les membres de la Croix-Rouge et tous les autres services ayant apporté leur aide en ce jour sombre qui sont ainsi mis à l'honneur.

Les responsables opérationnels des différents services impliqués sont venus mardi soir chercher leur prix sur la scène du Studio 4 de Flagey. Ils ont également reçu le prix pour la catégorie "Société".

Dans la catégorie "Politique", c'est la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Françoise Schepmans qui l'emporte pour la troisième fois. Sa commune est également mise à l'honneur via le prix décerné au musée d'art contemporain MIMA, récompensé dans la catégorie "Culture".

Chez les sportifs, le hockeyeur Tom Boon, auréolé de sa médaille olympique, a glané le plus de suffrages. La coopérative d'alimentation durable Färm est elle primée dans la catégorie "Economie".

Un prix décerné par l'ASBL Sprout to be Brussels s'est ajouté au palmarès cette année et c'est l'ASBL Flagey qui enlève cette première.