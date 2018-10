Plusieurs sociétés de leasing automobile ont adressé à la Cour constitutionnelle un recours gagnant en annulation d’une partie de la loi-programme du 25 décembre 2016 visant l’amélioration du recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales.

Les articles attaqués permettent de saisir et de vendre (dix jours après la saisie) les voitures de titulaires de plaques d’immatriculation qui ne s’acquitteraient pas d’une dette fiscale ou d’une amende pénale.

Responsabiliser le titulaire de la plaque, et non le propriétaire

Selon les sociétés de leasing, il y aurait, pour ce qui les concerne, violation potentielle du droit de propriété puisque la loi punit le propriétaire du véhicule (elles en l’occurrence) alors que c’est un tiers, le titulaire de la plaque d’immatriculation, qui a commis les infractions conduisant à la saisie ou à la vente de la voiture, infractions souvent ignorées par les sociétés punies.

Selon le gouvernement, les sociétés de leasing ne seraient pas confrontées aux conséquences de la responsabilité liée à la plaque d’immatriculation si elles choisissaient d’immatriculer le véhicule à leur nom au lieu du nom du preneur de leasing. Pour les sociétés, cette solution impliquerait de nombreuses difficultés économiques et pratiques.

Les sociétés estimaient aussi que la loi viole le droit des propriétaires d’un véhicule à avoir accès à un juge, dès lors que la saisie et la vente du véhicule ont lieu sans la moindre intervention juridictionnelle.

La Cour constitutionnelle, ayant constaté que les frais opérationnels, administratifs et fiscaux substantiellement plus élevés qu’emporte une immatriculation au nom de la société de leasing limitent de façon substantielle le libre choix de celle-ci, remarque aussi que les douaniers ne sont pas tenus de vérifier si le débiteur des sommes d’argent est ou non le propriétaire du véhicule saisi.

Plus encore, la loi instaure expressément une forme de responsabilité liée à la qualité de titulaire de la plaque d’immatriculation, afin d’améliorer le recouvrement des dettes.

Pas de recours à un juge

La loi est par ailleurs ainsi faite que la faculté de recours devant un juge des saisies ne produit aucun effet utile pour le donneur de leasing, poursuit l’arrêt. De même, dit la Cour, la faculté pour le donneur de leasing d’exiger un dédommagement du titulaire de la plaque d’immatriculation ne remédie pas au défaut d’accès à un juge.

Etant donné qu’il n’existe pour le donneur de leasing aucun recours concret et effectif devant un juge indépendant et impartial pour s’opposer à la saisie et à l’éventuelle vente de son véhicule, les articles de la loi visés par la requête des sociétés doivent être annulés, conclut-elle.