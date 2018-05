Les syndicats de la compagnie aérienne Brussels Airlines appellent les pilotes à faire grève lundi et mercredi. Une réunion avec la direction, organisée mercredi, n'a pas permis d'avancer dans le conflit qui oppose direction et syndicats sur les salaires, les pensions et l'équilibre travail-vie privée, a-t-on appris de sources syndicales. "Nous avions demandé à la direction de venir avec une proposition concrète mais il n'y a rien eu lors de la réunion", explique Paul Buekenhout du syndicat chrétien LBC-NVK. "Nous ne pouvons plus attendre".

"Énormément déçus", a réagi Filip Lemberechts du syndicat libéral ACLVB (CGSLB) à l'issue de la réunion.

Les syndicats avaient déposé un préavis de grève après le refus des pilotes, à une large majorité, d'une proposition de la direction. Une grève était possible à partir du 11 mai mais les syndicats ont préféré de ne pas perturber les passagers durant le week-end de l'Ascension, précise M. Buekenhout.

La grève prévue mercredi coïncide avec la manifestation syndicale à Bruxelles contre la politique des pensions du gouvernement Michel.