Les syndicats du personnel militaire ont dit mercredi tout le mal qu'ils pensaient de l'allongement des carrières militaires décidé par le gouvernement en octobre dernier - mais toujours pas appliqué -, en expliquant que cette réforme allait coûter (très) cher tout en allant à l'encontre d'objectifs de la "vision stratégique" adoptée trois mois plus tôt, comme le rajeunissement de l'armée et la réduction de son format. "Le gouvernement s'est lui-même attribué un brevet d'incompétence. Au moment où les menaces de sécurité et l'incertitude n'ont jamais été aussi grandes au cours des 25 dernières années, il a pris une mesure qui a réduit d'un sixième la force de combat de l'armée avec pour conséquence que sa capacité à contribuer à la sécurité intérieure s'est contractée de 40%", a lancé le colonel en retraite Roger Housen, au nom de la Centrale générale du personnel militaire (CGPM) lors d'une audition en commission de la défense de la Chambre.

Selon lui, le gouvernement Michel a, 3,5 mois après avoir approuvé la "vision stratégique" du ministre de la Défense, Steven Vandeput, "complètement torpillé une série de fondements de ce plan à long terme" par l'adoption de la réforme du régime de pension des militaires en portant progressivement l'âge de leur départ à la retraite à 63 ans.

Dans la période allant jusqu'en 2030, trois milliards d'euros seront moins disponibles pour des investissements en de nouveaux matériels et pour la mise en condition des unités. En outre, les forces armées continueront d'évoluer vers une 'Dad's army', une armée de vieux hommes, a fait valoir le représentant de la CGPM (apolitique).

Les représentants des trois syndicats "politiques", Luc Maes (ACOD-CGSP), Walter Van den Broeck (ACV) et Edwin Lauwereins (VSOA-SLFP), n'ont pas été plus tendres avec la réforme envisagée, tout en dénonçant un manque de concertation avec le ministre - bien qu'une réunion soit prévue jeudi midi.

Ils ont aussi déploré les "incertitudes" qui existent dans la mise en application de la "vision stratégique" - un document censé dessiner les contours de l'armée belge à l'horizon 2030, avec une augmentation substantielle du budget de la Défense à terme et 9,2 milliards d'investissements, couplés à une réduction des effectifs militaires de 32.000 à 25.000 personnes.

Faute de consensus, le gouvernement n'a en effet pas encore approuvé les futures "implantations géographiques" des unités - avec leur corolaire, la fermeture de certains quartiers - ni l'appel d'offres pour le remplacement des F-16 à partir de 2023.

L'allongement des carrières militaires, de 56 à 63 ans, devrait en effet coûter de 3,1 à 3,4 milliards d'euros. S'ils sont mis à charge de la Défense, "la vision n'est plus exécutable", a souligné M. Maes.

Les syndicats, qui avaient rassemblé quelque 8.500 militaires dans les rues le 15 novembre dernier pour protester contre la réforme des pensions, ont aussi critiqué la volonté du gouvernement de privatiser certaines tâches, comme l'horeca ou la surveillance des quartiers - un test sera prochainement effectué pour la caserne "Cdt de Hemptinne", à Heverlee.

"Les expériences précédentes d'outsourcing n'ont pas donné de bons résultats", a expliqué le responsable de l'ACOD-CGSP.

M. Lauwereins (VSOA-SLFP) a quant à lui une nouvelle fois demandé aux députés d'envisager une reconnaissance de la spécificité du métier militaire, alors que M. Van den Broeck (ACV) a dénoncé les conditions de travail - jusqu'à 66 heures prestées par semaine et pour certains militaires 26 semaines d'engagement l'an dernier dans l'opération "Vigilant Guardian" (OVG) de renfort à la police fédérale en rue, alors que les salaires n'ont plus augmenté depuis bien longtemps.