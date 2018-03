Le plan Taxi, censé présenter un nouveau cadre réglementaire pour le secteur, crée énormément de tensions au sein du gouvernement bruxellois. "Le ministre Pascal Smet (SP.A) et le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde", analyse la députée Ecolo Céline Delforge. M. Vervoort veut davantage de concertation avec les différentes parties concernées avant une éventuelle adoption de ce plan." Or les signaux sont au rouge : le conseil économique et social vient de donner un avis négatif sur ce projet. "Tout est complètement bloqué pour cette législature-ci, poursuit Céline Delforge. Il y a une grosse tension entre le SP.A et le PS sur ce dossier. Chacun essaie de tirer les marrons du feu."