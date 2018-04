Alors que la Belgique subit actuellement une vague de chaud sur l'ensemble de son territoire, les conditions météorologiques ne seront pas aussi clémentes la semaine prochaine.





En effet, alors que l'on annonce plus de 25 degrés ce jeudi et des températures assez hautes pour la fin de semaine, l'IRM annonce que les températures de la semaine prochaine pourraient baisser nettement. On n'attend en effet pas plus de 12 degrés en milieu de semaine prochaine