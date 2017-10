Abonnés J.-C.M. et Ch. Ly

Lors de l’attaque d’Alost, un des agresseurs boitait. Or, Christiaan Bonkoffsky (dit "Bonno") s’était blessé au pied quelques jours plus tôt. Plusieurs personnes, à commencer par le frère du défunt mais aussi plusieurs de ses anciens collègues du groupe Diane et de la brigade d’Alost, réinterrogés récemment, ont signalé par ailleurs qu’avant de mourir, Christiaan Bonkoffsky s’était dénoncé.

Lors de son témoignage, le frère aurait aussi affirmé que les anciens gendarmes Madani Bouhouche (décédé en 2005) et Robert Beijer (blanchi par le polygraphe en 1999), dont les liens avec les tueurs de Brabant ont été évoqués par le passé (voir page 6), sont venus à son domicile de Termonde.

Tout cela fait dire au procureur général de Liège et ancien procureur du Roi de Charleroi, Christian De Valkeneer, qui suit le dossier depuis dix ans, que la piste doit être prise au sérieux. D’autant plus, indique-t-il, que les éléments initiaux récoltés par les enquêteurs ont fait l’objet de recoupements qui sont venus renforcer l’hypothèse que Christiaan Bonkoffsky pourrait être l’une des figures centrales de la bande.