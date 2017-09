Ecolo et Groen poursuivent leur travail d’opposition à la Chambre sur le mode "révélations". Mercredi matin, les députés Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo ont diffusé à la presse une série de documents concernant le grand deal budgétaire du fédéral fin juillet. Lors de cet accord, l’impôt des sociétés (Isoc) avait notamment été ramené à des taux plancher (20 % pour les PME). Le budget 2018 avait été confectionné et les grandes lignes du budget 2019 avaient également été jetées.

Documents internes dévoilés

Les verts sont rentrés de vacances, bien décidés à en découdre avec la "suédoise". C’est leur credo depuis le début de la législature : ils réclament des chiffres budgétaires plus précis du gouvernement Michel et veulent un débat au Parlement. C’est à nouveau le cas : Ecolo et Groen ont mis la main sur les notifications budgétaires 2018-2019 élaborées par les cabinets fédéraux. Pour faire simple, ces documents reprennent le package des mesures validées cet été en les détaillant et en les chiffrant.

Et ces documents inquiètent les députés verts. La présentation de l’accord à la fin juillet était pour le moins lacunaire, estiment-ils. "Nous sommes face à un conseil des ministres qui n’a pas dit la vérité. Le Premier ministre doit cesser son show et nous dire clairement quel est le contenu de son accord", souligne Jean-Marc Nollet. La politique menée par le gouvernement s’apparente à du laxisme budgétaire, version gauche "vieille école", alliée à des mesures d’économie typiquement conservatrices, fustigent les écologistes. "Un mélange de Guy Mathot et de Margaret Thatcher", glisse avec ironie Kristof Calvo.

Des corrections très commodes

Où sont les failles, concrètement ? D’abord, le gouvernement fédéral se serait montré vite satisfait de "corrections techniques" ayant comblé, à concurrence de 1,128 milliard, le trou budgétaire initialement prévu pour 2018 (2,9 milliards). Les "corrections techniques" sont, en résumé, la révision à la hausse ou à la baisse (souvent à la baisse…), par les experts du gouvernement, des données budgétaires émanant du comité de monitoring, l’organisme chargé de prévenir tout dérapage dans les finances publiques. Pour Ecolo et Groen, il s’agit d’un tour de passe-passe aux contours flous et incertains. Par ailleurs, les verts s’étonnent que la majorité se base sur des prévisions de croissance de 1,8 % pour 2018. Cette hypothèse ne figure dans aucun rapport des organismes officiels tels que la Banque nationale. Or, le taux de croissance retenu pour confectionner un budget a une influence claire sur l’importance du déficit à résorber. Ecolo et Groen pensent avoir également décelé une faille de 500 millions d’euros qui devra être comblée sur les budgets sociaux.

Pensions

Enfin, depuis quelques jours, une polémique agite le monde politique sur les droits à la pension des chômeurs et des prépensionnés. La réforme des périodes assimilées en vue de donner plus de poids aux périodes de travail qu’aux périodes d’inactivité doit rapporter 20 millions d’euros mais d’une notification du gouvernement à l’autre, on semble vouloir cacher l’effet précis de la mesure sur les prépensionnés et chômeurs de plus de 50 ans. Face à l’imbroglio, Ecolo et Groen demandent le retrait immédiat de la mesure.