On les surnomme les rois de la procédure. Ils ne sont pas nombreux à Bruxelles mais font énormément parler d’eux. Ils agacent au plus haut point les magistrats depuis quelques années déjà. Une petite signature oubliée, une faute d’orthographe, une échéance expirée, un document mal rédigé, etc : ces avocats ont fait des vices de procédures leur spécialité.