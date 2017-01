Sur les cinq membres ayant une voix délibérative au sein de la Commission liégeoise de vigilance - l'organe chargé du respect des règles au PS -, quatre sont liés au groupe Publifin et ont démissionné lundi, rapporte Le Soir sur son site internet. Les quatre démissionnaires sont Bénédicte Bayer (directrice-générale de Publifin), Philippe Naelten (CEO de NeWin, une des filiales de Nethys), Josette Michaux (administratrice de Nethys et de Publifin) et de Jean-Dominique Franchimont, président de la Commission de vigilance et avocat de Stéphane Moreau.

Ce dernier a été appelé lundi par le président du PS, Elio Di Rupo, à faire un choix entre ses fonctions de bourgmestre d'Ans et d'administrateur délégué de Nethys.

Le parti a pris 21 mesures pour renforcer la gouvernance et l'éthique en Wallonie et à Bruxelles. Parmi celles-ci figure l'interdiction du cumul entre un mandat au sein d'un collège communal ou provincial et une fonction dirigeante dans une entreprise privée à participation publique.