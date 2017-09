En novembre 2015, elle témoignait dans La DH sous un faux prénom, Anna. Abusée sexuellement par un photographe de charme dont elle fut le modèle, alors qu’elle était mineure, elle décide de s’afficher publiquement. "Je n’ai pas envie que d’autres filles tombent dans le panneau de manipulateurs comme ce monsieur. Pendant quatre ans, je n’ai pas osé parler de mon histoire. Mais quand j’ai appris que mon agresseur avait continué ses actes avec d’autres filles, j’ai considéré qu’il fallait témoigner à visage découvert. Je préfère en parler, et assumer", explique à La DH Lohane Van den Eynde.

Aujourd’hui âgée de 22 ans, étudiante en secrétariat, la jeune femme s’est effondrée en larmes à l’issue du procès de son abuseur présumé, l’ex-photographe de charme Anthony de M.

Celui-ci est jugé devant la cour d’appel de Bruxelles pour une série d’atteintes sexuelles. Hier matin, l’avocat général Stéphane Lempereur a regretté publiquement les "erreurs commises" par le parquet de Bruxelles, dans la recherche de victimes présumées d’Anthony de M., qui n’ont pas pu intervenir dans cette procédure. "Je dénonce le comportement du tribunal avec les victimes, en première instance", a-t-il aussi martelé. "Les victimes de ce genre de manipulation mettent parfois des années pour s’exprimer. Et beaucoup d’entre elles ne sont pas dans ce dossier", a-t-il pesté, après avoir requis une peine de sept ans de prison ferme.

Me Serge Wahis , l’avocat d’Anthony de M., a demandé que les constitutions de partie civile des plaignantes soient déclarées irrecevables, pour raisons de procédure. Il a demandé la confirmation du premier jugement, soit une peine de 30 mois de prison avec sursis. "Mon client a résolu son problème d’addiction aux mineures. Il a pris conscience de la loi, il a mené, avec succès, un travail pour sortir de cette problématique. Depuis, il a arrêté son travail de photographe." Une version qui n’a pas plu sur le banc des parties civiles. Me Aurélie-Ann De Vos a fustigé un prévenu qui "veut sauver sa peau face à des victimes qui n’avaient pas d’avocat lors du premier procès".

Lohane avait décrit les techniques de manipulation d’Anthony de M. "Il me faisait miroiter un avenir dans le mannequinat si je faisais comme il le voulait. Il y a eu des attouchements, des massages, une emprise psychologique."

Elle continue à travailler avec des agences de mannequinat, dans la publicité. "Je ne le fais qu’avec des gens de très grande confiance. Je fais attention. J’étais très jeune quand tout cela m’est arrivé. Je n’ai rien vu venir. Cet homme était mon protecteur et mon ami. Et une fois que l’on est dans l’engrenage, on ne sait plus comment faire pour s’en sortir", conclut-elle.

L’arrêt sera prononcé le 31 octobre.