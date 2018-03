Pour la première fois en 4 ans, un homme a été condamné pour avoir tenu des propos sexistes envers une policière.

La loi existe depuis le 3 août 2014. Bon nombre de Belges ignoraient pourtant son existence jusqu'à ce que la section néerlandophone du tribunal correctionnel de Bruxelles ne condamne récemment un homme à une amende de 3.000 euros pour avoir dit à une policière d'aller faire un métier plus adapté aux femmes. Cette première condamnation offre une belle visibilité à cette loi et devrait encourager plus de victimes de sexisme à déposer plainte.