Luc Coene, qui a été gouverneur de la Banque nationale de 2011 à 2015, s’est éteint le 5 janvier à son domicile de Tervuren à l’âge de 69 ans après une maladie contre laquelle il se battait avec opiniâtreté.

Ce Gantois étiqueté Open VLD a fait ses études d’économie à l’Université de Gand et au Collège de l’Europe à Bruges. Cet homme d’une intelligence éminente et vive a su déployer autant de capacités dans le monde de l’économie que dans la sphère politique. Il fut chef de Cabinet de Guy Verhofstadt, a travaillé au Fonds monétaire international et a été sénateur coopté.

Dans la sphère financière, tout le monde reconnaît le rôle efficace qu’il a joué dans la crise de 2008-2009 qui a secoué le monde bancaire belge. Durant ces temps difficiles, il a démontré sa capacité à gérer avec calme les conséquences de cette crise alors qu’il était vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique. Il deviendra gouverneur de cette institution en 2011, une place qu’il convoitait et qu’il méritait. Après son retrait de cette fonction en 2015, il sera remplacé par Jan Smets. Il avait gardé une fonction comme membre du Conseil de Surveillance de la Banque centrale européenne à Francfort.

