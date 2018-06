Les parties civiles ont eu la parole vendredi, à la fin du procès à Hasselt de Matouf L., poursuivi pour avoir tué Lisette Meerten, une infirmière à domicile de 54 ans, avec un poteau en bois, lors d'une scène folle d'évasion violente du département psychiatrique de l'hôpital Sint-Franciscus à Heusden-Zolder. La fille de la victime a décrit le prévenu comme "psychopathe, déséquilibré et accro à la cocaïne". "Vais-je devoir expliquer à mes enfants qu'il y a dans le monde de mauvaises personnes qui ont tué 'Omi'? La demande d'acquittement est une insulte, une gifle en plein visage."

"Je suis en colère et je ne me sens plus en sécurité. Mon mari est lui-même inspecteur mais je n'ai plus confiance en la police", a-t-elle ajouté. "Pourquoi maman a-t-elle dû mourir? Cette question persiste. A aucun moment il n'a fait preuve d'empathie. Nous espérons que la justice sera de notre côté et que cet homme ne sera jamais libéré."

La dame de 78 ans chez qui le prévenu s'était introduit a également pris la parole. "Je ne savais pas à quoi pouvait ressembler un meurtrier. Maintenant bien. J'espère qu'il ne reviendra jamais dans la société."

Matouf L. a quant à lui présenté ses regrets aux parties civiles.

L'homme de 48 ans, originaire de Houthalen (Limbourg), avait blessé un infirmier en chef et une infirmière avec un stylo à bille. Il avait ensuite jeté un extincteur à travers une fenêtre afin de sortir. Puis, armé d'un poteau en bois, il avait pénétré dans l'habitation d'une dame âgée de 78 ans qui vit avec sa fille handicapée.

Il avait battu la dame âgée à l'extérieur et ensuite attaqué la fille handicapée de 49 ans et son infirmière à domicile, Lisette Meerten.

Après les coups, la fille est tombée dans le coma. Elle a pu quitter l'hôpital fin mars 2016.

L'infirmière a, elle, succombé à ses blessures. Le prévenu, qui possédait pourtant les clés de voiture de Mme Meerten, a ensuite tenté de voler une voiture. Il a réussi à la deuxième tentative. Avec le véhicule volé, il s'est écrasé contre la voiture d'une femme de 32 ans, qui a été grièvement blessée.