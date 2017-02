Ce lundi, le vice-président américain Mike Pence rencontre le Premier ministre Charles Michel. Des manifestions ont eu lieu au rond-point Schuman. Une centaine de personnes s’est rassemblée pour manifester contre les positions controversées du vice-président et du président américain, Donald Trump. "La Libre" a recueilli les témoignes de quelques manifestants.





Lieven Vandendriessche, consultant à Bruxelles, marié à un Américain

“Mike Pence pense que les gays doivent être traités pour devenir hétéros, je ne suis pas d’accord. Moi je suis homosexuel, je suis marié et j’ai adopté deux Afro-Américaines. Je veux leur montrer que l’amour est plus fort que la haine. On va se battre pour nos valeurs d’inclusion, de paix, de collaboration entre les peuples.“





Marc, Bruxellois, retraité

"Je suis très inquiet. il y a une montée du populisme et une pensée déraisonnable alternative qui peut nous faire reculer et nous emmener vers des situations de conflit, qu’on ne peut pas résoudre pour l’instant. Il faut témoigner. Le meilleur slogan, ici c’est "Resist", il faut résister car ces gens ne sont pas dignes des fonctions qu’ils occupent."





Amanda (Massachusetts), professeure à l’université et résidente bruxelloise depuis 15 ans

“C’est important de montrer à l’administration que tout le monde n’est pas d’accord avec leur manque de politique actuel. Pence n’est pas élu, on ne le soutient pas. Même si j'ai quitté les Etats-Unis, je reste très engagée en politique américaine car la politique américaine a une influence sur le reste du monde. Donald Trump est un président catastrophique, on le voit déjà. Mais Pence est beaucoup plus conservateur, il est pire que Trump au niveau du droit des femmes et d’égalité au mariage."





Laura, new-yorkaise, travaille en communication pour une ONG à Bruxelles depuis 2003

"Il y a une montée de haine, de racisme, d’homophobie et le gouvernement américain est en train de détruire les instances juridiques. Ce n’est plus une démocratie. Aujourd'hui, on est là pour défendre le citoyen, on a besoin de dire qu’on va manifester chaque fois où ce sera nécessaire."





Tiffany, à Bruxelles depuis 88, assistant administrative d’un cabinet avocat

“On est là pour dire à Pence ce qu’on pense. Il faut dire aux européens 'Attention ! il ne faut pas voter Marine Le Pen ni Geert Wilders'. Aujourd'hui, tout est possible avec le Brexit et Trump.”





Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International

“On est là pour rappeler notre position concernant les mesures prises par Donald Trump, concernant l’interdiction de l’entrée des personnes aux Etats-Unis venant de sept pays musulmans, qu'elle est inacceptable. Aussi pour rappeler aux autorités européennes qu’il faut secouer le cocotier. Et leur dire : 'Attention ! c’est un peu comme si, nous, on interdisait aux Américains de venir en Europe car il y a trop de crimes racistes'."





Elizabeth, 14 ans, originaire de Seattle et vivant à Bruxelles depuis 2008

"En tant que jeune fille, je sens que dans mon futur on pourrait me retirer mes droits. Donc je veux juste dire que je ne suis pas heureuse, que je souhaite avoir des droits fondamentaux pour mon avenir et partout dans le monde. Car la meilleure chose est l'égalité pour tous. Personne ne doit se sentir mal pour ce qu’il est et pour son origine. Donc aujourd'hui, je ne me sens pas mal de porter cette pancarte ni d’être ici. C’est pour partager mon opinion et être entendue que je suis là."





Emily, new-yorkaise et future mère vivant à Bruxelles depuis 2016

"Je suis venue ici pour moi et mon fils, en tant que citoyenne américaine dans le monde pour dire à Pence que nous ne sommes pas d’accord par rapport à sa position. Chaque voix doit être entendue. C’est la prochaine génération qui sera impactée par ces décisions."