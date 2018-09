La fonction publique défile à Bruxelles ce vendredi. Le 2 octobre, les syndicats remettront cela. Selon un premier décompte de la police, quelque 10.000 participants défilent dans les rues de la capitale.

Quelque 10.000 personnes défilent vendredi dans les rues de Bruxelles pour dénoncer la réforme du régime de congé maladie dans la fonction publique, selon un décompte de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles publié sur le réseau social Twitter.

Les manifestants, rassemblés en front commun syndical, sont partis du boulevard Albert II, non loin de la gare du Nord, vers 11h30. Ils sont notamment passés devant les cabinets du ministre de l'Intérieur Jan Jambon ainsi que du ministre de la Fonction publique Steven Vandeput (tous deux N-VA).

Des centaines de pompiers se sont rassemblés au début de la rue de la Loi vendredi vers 12h15 alors que le cortège des fonctionnaires passait à hauteur du carrefour Arts-Loi. La police est intervenue en plaçant deux autompompes et plusieurs combis.

Les pompiers ont jeté quelques cannettes de bière en direction des policiers. Ils ont ensuite essayé de forcer les barrières de barbelés placées par les forces de l'ordre, ce qui a donné lieu à de petits accrochages. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Plusieurs pompiers, ainsi qu'un photographe de presse, ont été aspergés.

Un agent de police a par ailleurs été blessé à la tête, a indiqué la porte-parole de la police bruxelloise, Ilse Van de Keere sans être en mesure de donner davantage d'informations sur l'incident. "Il a été emmené à l'hôpital."

Entre-temps, le cortège est arrivé au Mont des arts, où les discours des représentants syndicaux doivent être prononcés.

À partir du 1er janvier, policiers, pompiers, militaires et membres de la fonction publique fédérale ne pourront plus reporter leurs jours de congé maladie inutilisés à l'année suivante. Les organisations défendant les intérêts des travailleurs du secteur public dénoncent une mesure adoptée sans concertation par le gouvernement.

Le tunnel E40 Reyers-Centre ainsi que le tunnel du Cinquantenaire ont été fermés vers 11 heures.

La STIB précise de son côté qu'une vingtaine de lignes sont impactées (pas nécessairement complètement coupées, parfois simplement déviées). Parmi celles-ci, les lignes 14, 27, 29, 33, 34, 38, 47, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 80, 86, 88, 92, 93 , 95.

Contre la réforme du régime maladie

Les syndicats du secteur public sont vent debout contre l’abolition du régime maladie des fonctionnaires, prévue le 1er janvier 2019. Les membres de la fonction publique fédérale mais aussi les policiers, les pompiers et les militaires ne pourront plus reporter leurs jours de congé maladie inutilisés sur l’année suivante.

Le front commun syndical, qui négocie depuis avril une réforme globale du statut des fonctionnaires fédéraux, dénonce cette mesure adoptée pendant l’été et sans concertation. La réforme des congés maladie constitue "la goutte d’eau qui fait déborder le vase", commente Silvana Bossio (CSC - Fonction publique). Le manque de concertation, le recrutement de contractuels, le manque d’effectifs dans certaines fonctions figurent parmi les griefs des organisations syndicales. "La réforme du régime maladie ne représente que le dénominateur commun de la contestation."

Bpost, Tec, Proximus: différents secteurs impactés

Qui participe à la manifestation ? Des fonctionnaires fédéraux mais aussi des fonctionnaires de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que des travailleurs de bpost, Proximus et du Tec. Syndicats et direction des Tec ne sont pas parvenus à un accord sur une participation syndicale limitée à la manifestation. Dès lors, les agents du Tec qui défilent seront couverts par leurs organisations.

Les réseaux de Charleroi, Liège-Verviers et La Louvière/Mons sont particulièrement touchés. Sur le réseau carolo, 40% des services étaient assurés à Jumet, 25% au dépôt de Genson et 50% à Anderlues. Pour les métros 1 et 2, 60% des services étaient assurés, 80% pour le métro 3 et 75% pour le métro 4. La situation sera mise à jour dans le courant de la journée sur la page Facebook du TEC Charleroi.

Du côté de Mons, plus de la moitié (55%) des services étaient assurés, et un peu plus dans le Borinage (59%). Dans le Centre, c'est le cas pour 58% des services et 94% dans le Hainaut occidental.

Les TEC Liège-Verviers sont aussi concernés par l'action syndicale. A Jemeppe, seuls 26% des services sont prévus, contre 65% à Liège, 81% à Rocourt et 77% à Verviers.

Dans le Brabant wallon, 94% des parcours sont assurés et seul le dépôt de Baulers est concerné.





Brussels Airport met en garde contre des délais plus longs au contrôle des passeports

L'aéroport de Brussels Airport a prévenu, vendredi via Twitter, les passagers se rendant dans une destination non-Schengen de prévoir plus de temps à l'aéroport. En raison de la manifestation des fonctionnaires à Bruxelles, il y a en effet moins de policiers pour le contrôle des passeports. Les temps d'attente au contrôle des passeports devraient donc être plus longs.