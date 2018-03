Suivez en direct la situation sur la manifestation des taxis bruxellois ce mardi.

De gros embarras de circulation sont attendus toute la journée. La police déconseille de se rendre dans la capitale en voiture. Les transports publics de surface (De Lijn, STIB et TEC) pourront également être affectés par cette action. Le métro et le train rouleront quant à eux normalement.

Peu après 15 heures, la police appelait les taxis à évacuer le rond-point Schuman. Visiblement, il y avait des désaccords entre la Febet (Fédération belge des taxis) et d'autres fédérations. Le porte-parole et secrétaire général de la Febet, Sam Bouchal, avait appelé à la dispersion, alors que des associations de taxis européennes, qui ont fait le déplacement pour manifester, estimaient que l'action ne devait pas être clôturée si rapidement.

Malgré cela, vers 15h45, la police a réussi à dégager le rond-point Schuman et les différentes associations de taxis se seraient mises d'accord pour obtempérer. La police a tout de même procédé à quelques arrestations administratives de chauffeurs de taxis qui refusaient de libérer les lieux.





Encore de nombreuses perturbations mardi en fin de matinée

Les 650 taxis mobilisés contre les chauffeurs sous licence limousine qui utilisent l'application Uber provoquent de nombreuses perturbations ce mardi dans et autour de Bruxelles. La police fédérale relevait à 11h00 qu'une colonne ralentissait encore l'E40 au niveau de Krainem en direction de Bruxelles et qu'une autre était également active sur le ring au niveau de Grand-Bigard. Une bande de circulation est à chaque fois maintenue libre. A l'intérieur de Bruxelles, la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van De Keere note que des déplacements de taxis sont toujours en cours sur la petite ceinture et sur la rue Belliard.

Le porte-parole de la Stib explique que seules les lignes de bus ont été impactées. Les bus 27 ont été déviés sur l'itinéraire de la ligne 80, les bus 60 et 79 sont déviés via Maelbeek et les lignes 12, 21, 36 et 64 sont limitées à Maelbeek. Les bus 58 et 50 accusent des retards au niveau de la Porte de Namur. Les trams et les métros circulent normalement.

Plus tôt dans la matinée, des taximen ont brûlé des pneus à hauteur de Ruisbroek et sur la petite ceinture. Les pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu. Des barrages filtrants avaient également été mis en place sur l'E40 à Grand-Bigard en direction de Bruxelles, sur l'E411 à Jezus-Eik en direction Bruxelles, sur le ring entre Huizingen et Beersel, entre Ruisbroek et Anderlecht et sur le viaduc Vilvoorde-Machelen.

A 14h, les files diminuaient progressivement sur le ring, mais la situation était toujours compliquée sur la Petite ceinture.

Quelques chauffeurs Uber mis à l'arrêt

Quelques chauffeurs utilisant la plate-forme Uber ont été mis à l'arrêt par des chauffeurs de taxis, notamment trois devant l'ambassade américaine sur la petite ceinture, a indiqué Sam Bouchal, porte-parole de la FeBeT (Fédération belge des Taxis). Il assure qu'il n'y a eu aucun incident. Ilse Van De Keere, la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, assure que les policiers surveillent la situation de près. Sam Bouchal justifie l'opposition des chauffeurs de taxis à la venue sur le marché de concurrents utilisant la plate-forme de mise en relation Uber: "Ce sont des chauffeurs professionnels aujourd'hui, mais pour des limousines. Ils doivent normalement avoir un contrat préalable de 90 euros pour un minimum de 3 heures. C'est donc un service de niche VIP. C'est cela le sens de la loi. Quant à l'arrêté constitutionnel de 2010 qu'ils mettent en avant, il concernait un chauffeur de limousine de Wallonie qui venait chercher un client à Bruxelles, ce qu'il a le droit de faire. Les chauffeurs de limousine peuvent venir chercher des clients à Bruxelles, mais pour des contrats VIP, pas des courses de taxis".

L'association belge des chauffeurs limousines défend que les taxis veulent garder le monopole du marché. "C'est Uber qui cherche à obtenir un futur monopole en tuant tous les taxis", répond Sam Bouchal.

Le porte-parole de la FeBet précise que les fumées dégagées sur la petite ceinture et sur le ring à hauteur de Ruisbroek étaient dues à des fumigènes, non à des pneus brûlés. La police fédérale n'a pas encore eu confirmation de cette information.





Didier Gosuin soutient la demande d'une étude d'impact socio-écomonique indépendante

Le gouvernement bruxellois a demandé l'avis du Conseil Economique et Social de la Région bruxelloise à propos du futur plan taxis. Cette instance composée des patrons et des syndicats conseille de réaliser une étude économique réfléchie menée par des indépendants pour voir comment doit évoluer le secteur, a affirmé mardi matin le ministre bruxellois de l'Economie et de l'Emploi Didier Gosuin (DéFI). Interrogé par Bel RTL, celui-ci a lancé un appel au calme dans le contexte de la manifestation du jour sur des grands axes de la capitale. Disant comprendre qu'il y a "une grande inquiétude par rapport à l'ubérisation de la société", face à laquelle "l'Europe est muette", Didier Gosuin a jugé qu'en bloquant la circulation mardi, "les taxis scient la branche sur laquelle ils sont assis". Ils agissent contre l'emploi salarié. "Je comprends qu'ils défendent leur profession mais ils doivent le faire dans le concertation", a-t-il ajouté.

Pour Didier Gosuin, les taxis doivent s'ouvrir à la modernité et par exemple à la flexibilité qu'offre une application numérique.

"Je comprends le combat mené contre Uber, "une société américaine de plusieurs milliards qui se moque éperdument des règles, des cow-boys qui veulent déstructurer le secteur des taxis". Mais ce combat "ne doit pas être mené en opposition avec les autorités politiques avec lesquelles il faut essayer de trouver les bonnes pistes".

Aux yeux du ministre de l'Economie, la prise de position de Pascal Smet, dès le départ en faveur d'Uber, était maladroite. "C'est l'erreur de départ qui gangrène toute la négociation", a-t-il dit, sans se prononcer sur la demande du secteur en faveur de la démission du ministre bruxellois du Transport.





GTL: "Il est plus que temps que Bruxelles s'attaque au problème de l'ubérisation"

Le groupement GTL Taxi dit "comprendre la colère et l'exaspération des chauffeurs de taxis qui participent" mardi à la manifestation dans les rues de Bruxelles. Selon l'association, cela "démontre qu'il est plus que temps que Bruxelles s'attaque vraiment au problème de l'ubérisation". GTL dit "regretter les désagréments que cette action fait subir aux navetteurs et aux travailleurs" mais ajoute que "cela fait des années que le secteur et les partenaires sociaux tentent de mener une concertation constructive avec Pascal Smet (le ministre bruxellois de la Mobilité, ndlr), mais celui-ci s'obstine à laisser pourrir la situation".

Selon GTL, "son inaction laisse libre cours à la concurrence déloyale d'Uber". Si le gouvernement bruxellois ne réagit pas rapidement, plusieurs centaines de chauffeurs de taxis risquent de perdre leur emploi, avertit encore le groupement.

De nombreux membres de GTL ont choisi de participer à cette action à laquelle ont pris part quelque 650 taxis.





Uber: "Travailler tous ensemble pour améliorer la mobilité à Bruxelles"

Le directeur général d'Uber Belgique, Joost Verdriesen estime, dans une carte blanche, que "tous les chauffeurs professionnels ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la mobilité à Bruxelles". "Les nouveaux services doivent offrir une alternative crédible à la voiture individuelle et se développer en complémentarité des transports en commun. Mais les taxis et les chauffeurs LVC ont un rôle central pour soutenir ce changement d'habitude et permettre à tous de bénéficier d'une meilleure mobilité", écrit-il notamment.

"Si nous sommes pleinement engagés à travailler avec l'ensemble du secteur - y compris avec les taxis - pour améliorer la mobilité à Bruxelles, les restrictions réglementaires limitent les avantages de notre application aux chauffeurs LVC", ajoute-t-il en reconnaissant toutefois qu'Uber "a fait des erreurs" en voulant changer la manière dont les gens se déplacent.

"Nous voulons changer la façon dont nous menons nos activités, en plaçant l'intégrité au coeur de nos décisions et nous travaillons pour mériter la confiance des villes dans lesquelles nous opérons. Bruxelles n'est pas une exception", poursuit Joost Verdriesen.

"Nous pensons que tous les chauffeurs professionnels ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la mobilité à Bruxelles et nous voulons être un partenaire constructif de toute réforme qui sert les intérêts des chauffeurs, des passagers et de la ville de Bruxelles", conclut-il.