Le front commun syndical défilera vendredi dans les rues de la capitale afin de protester contre la réforme du régime de congé maladie dans la fonction publique. Les organisations tablent sur la participation de cinq à dix mille personnes. Le cortège s'élancera du boulevard Albert II, à proximité de la gare du Nord, avant d'obliquer sur la Petite ceinture. La manifestation prendra fin au Mont des Arts après avoir transité par la rue de Namur et la place Royale. Place de l'Albertine, plusieurs responsables syndicaux, dont Robert Verteneuil, président de la FGTB, et Silvana Bossio, secrétaire nationale de la CSC Services publics, prendront la parole sur un podium monté pour l'occasion.

Les syndicats défendant les intérêts des travailleurs du secteur public fustigent avec force l'abolition du régime maladie des fonctionnaires, prévue le 1er janvier 2019. Policiers, pompiers, militaires et membres de la fonction publique fédérale ne pourront, à compter de cette date, plus reporter leurs jours de congé maladie inutilisés à l'année suivante. Le front commun syndical, qui négocie depuis avril dernier une réforme du statut des fonctionnaires fédéraux, dénonce une mesure adoptée pendant l'été et sans concertation.

La réforme des congés maladie ne constitue que "la goutte d'eau qui fait déborder le vase", explique Silvana Bossio. Le manque de concertation, le recrutement de contractuels avec une situation précaire, le manque d'effectifs dans certaines fonctions figurent parmi les griefs des organisations syndicales. "Nous craignons également une perte d'autonomie sur des dossiers qui devraient être transparents", ajoute Mme Bossio. "La réforme du régime maladie ne représente que le dénominateur commun de la contestation."

Des fonctionnaires de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des travailleurs de bpost, Proximus et du TEC, entre autres, devraient également rallier la manifestation.