Belgique Leur condamnation sur la base de témoignages de "repentis" est régulière, juge le cour de Strasbourg.

Marcel Habran et Thierry Dalem, condamnés à respectivement 15 ans et 25 ans de prison, pour des faits de grand banditisme, ont bien eu droit à un procès équitable, a estimé mardi la Cour européenne des droits de l’homme.

En 1998, une tentative de vol avait été commise sur un fourgon blindé à Waremme. Deux des trois convoyeurs avaient été tués. Le convoyeur survivant avait expliqué que cinq hommes cagoulés étaient impliqués dans l’attaque.

Quatre ans plus tard, un homme, inculpé dans d’autres faits de banditisme, Rolando Cerri avait mentionné quatre noms - Marcel Habran, Thierry Dalem, Joël Schraenen et Léopold Maréchal - en tant qu’instigateurs de l’attaque. Rolando Cerri avait bénéficié de mesures de protections ainsi que d’une libération conditionnelle. Il avait perçu une prime de 50 000 euros.

En novembre 2004, une autre personne issue du milieu du banditisme, Didier Singleton apporta des informations obtenues de Léopold Maréchal, entre-temps assassiné, sur les noms des participants à l’attaque du fourgon.

Il avait cité, entre autres, les noms de Habran et de Dalem. Il a bénéficié aussi de mesures de protection et est décédé.

Deux procès d’assises

Un premier procès a été organisé devant les assises de Liège. Neuf personnes ont été condamnées, dont Marcel Habran et Thierry Dalem. L’arrêt d’assises a été cassé en 2009. En avril 2010, un second procès a débuté devant la cour d’assises de Bruxelles-Capitale. Les défenses de Marcel Habran et de Thierry Dalem, y ont contesté la régularité des poursuites, estimant qu’ils n’avaient pas eu droit à un procès équitable car les poursuites étaient fondées sur les déclarations des deux repentis.

Elles n’avaient pas été entendus et les deux hommes ont été condamnés à 15 ans et 25 ans de prison. Marcel Habran a été libéré sous surveillance électronique en février 2016. Thierry Dalem est toujours détenu.

Saisie par les deux condamnés, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé mardi que leur procès avait été équitable. Elle a ainsi relevé que les deux témoins repentis n’ont pas bénéficié de l’anonymat. Le premier, Rolando Cerri, a fait l’objet d’un contre-interrogatoire tandis que les dépositions de Didier Singleton, décédé, ont été lues aux jurés par le président de la cour d’assises.

De plus, a relevé Strasbourg, les défenses ont pu contester la fiabilité des témoignages de ces repentis et la crédibilité de leurs dépositions tout au long de la procédure.