Le réseau TEC est assez perturbé dans les provinces de Liège et de Hainaut, en raison de la Marche des solidarités organisée en front commun syndical à Charleroi à laquelle participe une partie du personnel de la société de transport. Les provinces de Brabant wallon, Namur et Luxembourg sont par contre très peu affectées par le mouvement, indique lundi peu avant 8h le TEC. En Brabant wallon, en province de Namur et en province de Luxembourg, entre 97 et 100% des bus circulent.

La situation est plus chaotique à Charleroi, avec entre 10 et 30% des bus sur les routes en fonction des dépôts.

En province de Hainaut, les régions de Mons (46%), du Borinage (34%) et du Centre (19%) connaissent également un réseau fonctionnant au ralenti. Le Hainaut occidental dispose lui d'un trafic de bus quasi normal (89%).

En province de Liège, 65% des bus circulent. Tous les services sont assurés à Eupen, et à l'inverse, les dépôts les plus touchés sont ceux de Verlaine (20%) et de Jemeppe (25%).