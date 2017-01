Après la "tempête de la Saint-Nicolas" en 2013, celle qui nous guette pourrait être baptisée la tempête du vendredi 13. A la Côte belge, le pic de la tempête qui a débuté mercredi est attendu pour ce vendredi après-midi. Cette "tempête du vendredi 13" pourrait figurer parmi les cinq tempêtes les plus importantes de ces 50 dernières années. On assiste en effet cette semaine à une conjonction de deux phénomènes : des vents violents venus du nord de la mer du Nord et une marée de vives eaux, cette marée très haute qui se produit deux fois par mois, et qui est prévue vendredi. Les "vives eaux" ont lieu quand le soleil, la terre et la lune sont relativement bien alignés.

Plus de 6,10 mètres

Mais à cause de la météo, des vents de 100 à 110 km/heure (au large) entraîneront une surélévation du niveau de la mer, qui correspond à la quantité d’eau poussée par le vent. La question hier était de savoir si le pic d’élévation de la mer causé par ces vents se produira au moment précis de la marée haute, à 13 h 37. La marée haute dépasserait alors les 6,10 m (ce n’est pas la hauteur des vagues, mais la différence avec le niveau de référence de la mer en Belgique), et serait exceptionnelle. Les derniers modèles, cependant, ne prenaient pas hier cette direction, indiquant que le pic de surélévation se produirait un peu plus tard, après la marée haute.

Toutefois, "la situation est compliquée", indique Sébastien Legrand, expert à l’Unité de gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord. "Les différents modèles de simulation (américain, européen, belge) montrent chacun des résultats un peu différents, en matière de timing et de trajectoire de la tempête." Néanmoins, une surélévation de la mer de plus de 5,90 m est considérée comme "dangereuse", et les communes du littoral doivent alors prendre des mesures de prévention 48 heures à l’avance (voir ci-contre).

Des vagues de deux mètres

Ce qui est sûr, c’est que le littoral enregistrera jusqu’à samedi des vagues de deux mètres. "C’est vraiment beaucoup, note Sébastien Legrand. Lors d’une tempête habituelle, c’est 1,5 m." Toutefois, il ne faut pas s’attendre à marcher sur la digue sous de spectaculaires éclaboussures, car il n’y a pas d’endroit où la mer touche la digue, selon Sébastien Legrand. Le sentiment de l’expert est qu’il faut s’attendre moins à des inondations qu’à des accumulations anormales de sable sur la plage. Le gouverneur de Flandre occidentale n’avait d’ailleurs, hier après-midi, pas pris d’ordre d’évacuation.So. De.