Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, fait sa rentrée. La numéro 2 du syndicat chrétien se montre inquiète de l’impact de certaines décisions fédérales et, surtout, du manque d’écoute, par le politique, des préoccupations des citoyens. "Un problème démocratique fondamental", dit-elle.

Si l’on regarde la situation économique (croissance, emploi, impôt des sociétés en baisse, ce qui doit permettre d’engager…), le gouvernement Michel fait du bon boulot, non ?

Si de l’emploi se crée, tant mieux. Mais en Wallonie et à Bruxelles, le chômage ne diminue pas en proportion. Et s’il diminue, c’est essentiellement par le biais des exclusions, plus de 30 000 depuis 2015. Quant à l’impôt des sociétés, nous ne nous sommes jamais opposés à ce qu’il baisse, pour autant que ce soit budgétairement neutre. Ce qui m’étonne, c’est que le gouvernement n’annonce pas de révision des intérêts notionnels ni la fin de certaines échappatoires fiscales. Les salaires sont encadrés, mais pour les capitaux, quasi tout est permis.

C’est-à-dire ?

Il n’y aura pas de cadastres des fortunes; la Belgique ne participera pas à la mise en place de la taxe sur les transactions financières; il y a plus de 220 milliards d’euros qui sont placés légalement dans les paradis fiscaux et cela n’a pas l’air d’émouvoir qui que ce soit au gouvernement. Les cadeaux tombent dans la même direction. On ne veut pas réduire les inégalités.

Dans les mesures suédoises (tax shift, moindre valorisation des périodes de chômage pour la pension,…), il y a un souci de réduction des inégalités, avec un traitement spécifique pour les bas salaires. S’agit-il vraiment du gouvernement antisocial que les syndicats décrivent ?

Ce gouvernement annonce une augmentation des revenus des bas salaires au 1er janvier 2018, je ne le nie pas. Mais cela concerne peu de gens. Et dans le même temps, il réduit l’assimilation des années de chômage. Quelqu’un qui a une pension mensuelle de 1042 euros, va perdre 147 euros par an. Qu’il y ait une différence de pension si vous avez travaillé toute votre vie ou pas, je peux l’entendre. Mais le niveau de nos pensions est déjà parmi les plus bas d’Europe. Qu’on augmente les pensions des travailleurs.