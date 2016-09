Marie-Hélène Ska (CSC) : "Il n’y a plus d’écart salarial avec les pays voisins"

Belgique

Sur fond de restructurations multiples, de concertation sociale compliquée et de menace de grève, Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), commente une rentrée sociale pour le moins agitée.

La grève générale annoncée par le front commun syndical pour le 7 octobre prochain aura-t-elle bien lieu ?

Nous poursuivons notre résistance, non pas au gouvernement fédéral lui-même, mais aux mesures qu’il prend depuis deux ans et qu’il va prendre encore en matière de pension, d’indemnités de maladie, de flexibilité au travail,… Qui plus est, nous sommes à la veille d’un ajustement budgétaire où il faudra encore trouver quelques centaines de millions d’euros. Nous avons l’impression que le "deux poids, deux mesures" du gouvernement se poursuit, et nous manifesterons donc le 29 septembre pour maintenir la pression.

Et donc vous ferez grève le 7 octobre ?

Sur le 7 octobre, les syndicats prendront attitude définitive ce mardi. Car nous avons aussi un message pour les employeurs : c’est bien de demander toujours plus de sécurité juridique et fiscale mais, quand on voit aujourd’hui les pertes d’emploi qui s’accumulent, il faut aussi qu’ils assument leurs responsabilités.