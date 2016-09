Marie-Martine Schyns planche sur de nouvelles mesures pour élargir l'offre de places scolaires

Belgique

A la demande de la ministre de l'Education, l'administration vient ainsi de boucler une analyse, commune par commune, de l'écart attendu entre l'offre et la demande en places scolaires à l'horizon 2022 à politique inchangée.

"Nous nous rendons compte (sur base de cette analyse) que nous devons anticiper la demande en places dans certaines zones", a commenté mercredi la ministre Marie-Martine Schyns.

Sur base de ces projections, la situation est en effet qualifiée de "critique" pour l'enseignement secondaire en Région bruxelloise ainsi que pour l'enseignement fondamental (maternel et primaire) en région liégeoise (à Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Saint-Nicolas et Seraing plus précisément).

Par sécurité, la ministre de l'Education aimerait parvenir dans chaque commune à un tampon de sécurité de 10% entre l'offre de places et la demande, ce qui, selon les calculs actuels, représenterait un besoin évalué à quelque 20.000 places à l'horizon 2022 pour l'ensemble de la Fédération, dont plus de 8.800 pour le seul secondaire en Région bruxelloise.

Si certaines nouvelles écoles devront vraisemblablement être construites, il ne s'agit toutefois pas de bâtir des classes pour 20.000 élèves d'ici six ans à peine.

De très nombreuses places scolaires sont en effet laissées vacantes aujourd'hui dans plusieurs établissements (parce qu'ils orientent davantage vers l'enseignement technique ou professionnel, parce qu'ils sont jugés peu performants, parce qu'ils sont mal situés, etc.).

Pour améliorer l'attractivité de ces écoles boudées par les parents, la ministre renforcera l'accompagnement des écoles en difficultés (ce qui est d'ailleurs déjà prévu dans le Pacte pour un enseignement d'excellence), réorienter certains établissements aujourd'hui technique ou professionnel vers l'enseignement général, assurer une meilleure accessibilité en transports en commun vers certaines écoles, voire aussi encourager une utilisation plus rationnelle des espaces disponibles dans certaines écoles.

"On veut vraiment agir à tous les niveaux", insiste la ministre Schyns.

Déjà abordé mercredi en gouvernement, le sujet devrait revenir prochainement sur la table, notamment vu l'impact budgétaire -encore non chiffré- des mesures à prendre.

Interrogé mercredi, le ministre-président Rudy Demotte a confirmé que le budget 2017 de la Fédération -en cours d'élaboration- prendrait en compte la problématique des places scolaires en Fédération.

Il s'est toutefois montré prudent par rapport aux chiffres de l'étude qui doivent encore être "affinés", a-t-il souligné.

La problématique des places scolaires est un sujet récurrent en Fédération Wallonie-Bruxelles, confrontée à un boom démographique.

Pour y faire face, le gouvernement avait annoncé en 2010 la création de 23.000 places à l'horizon 2017 pour un montant total de 1,2 milliards d'euros.

Mais à l'automne 2013, vu le déficit annoncé pour la rentrée 2014, le gouvernement avait été contraint d'adopter un "plan d'urgence" de 55 millions d'euros pour faire la jonction avec le précédent, notamment par l'installation de conteneurs fixes ou mobiles dans les cours d'école et la rénovation ou la reconversion de locaux existants.





Deux sites de bureaux molenbeekois reconvertis en écoles secondaires dès la rentrée 2017

Pour contrer les défis posés par le boom démographique dans le nord-ouest de la capitale, deux nouvelles écoles secondaires verront le jour à la rentrée 2017 sur le territoire de la communes de Molenbeek. Celles-ci prendront place dans des bâtiments aujourd'hui occupés par des entreprises et offriront à terme quelque 600 places chacune.

La première école -dont le nom n'a pas encore été arrêté- verra le jour dans le haut de Molenbeek, sur le site de l'entreprise pharmaceutique Takeda, à proximité de Ganshoren et de Berchem-Sainte-Agathe, deux communes où de nombreux parents peinent chaque année à trouver une place pour leur enfant dans le secondaire.

L'autre s'installera dans le bas de Molenbeek, à proximité du canal.

Ces deux écoles verront le jour grâce à la collaboration étroite entre la Fédération Wallonie-Bruxelles -qui a déboursé 7 millions d'euros pour acheter les bâtiments avec le concours de citydev.brussels, l'organisme de développement urbain de la Région bruxelloise- et les communes de Molenbeek et de Berchem-Sainte-Agathe.

Autre particularité: ces deux écoles relèveront d'un pouvoir organisateur pour le moins inhabituel dans le paysage scolaire belge puisque celui-ci sera mixte, composé à la fois de la FELSI (enseignement libre non confessionnel) et du CPEONS (le réseau des écoles communales et provinciales), en partenariat en plus avec l'Université libre de Bruxelles qui apportera son expertise en matière de pédagogie.

"C'est un décloisonnement très prometteur pour l'avenir", a salué mercredi la ministre de l'Education, Marie-Martine Schyns, lors de la présentation d'un des deux sites à la presse.

Egalement présent, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, s'est, lui, réjoui de ce "mariage d'intérêts intelligent" entre réseaux scolaires, espérant que cette initiative sera suivie par d'autres du même type à l'avenir.

Pour satisfaire tous les besoins d'une école, les deux bâtiments seront quelque peu reconfigurés dans les mois à venir, notamment pour transformer les parkings en cours de récréation, installer une salle de gym, etc.).

Les deux écoles ouvriront dès septembre 2017 cinq classes de 1re secondaire chacune, suivies l'année suivante par les classes de 2e, et ainsi de suite. L'enseignement y sera de type général exclusivement (pas de technique ou professionnel donc).

Le projet pédagogique a déjà été rédigé. Vu la localisation de ces deux écoles aux confins de quartiers fort différents, l'ambition sera notamment d'y assurer une réelle mixité sociale, selon Julie Moens, enseignante et présidente de l'asbl "Ecole Ensemble", une autre cheville ouvrière derrière le projet.

Les méthodes d'apprentissage y seront inspirées par les pédagogies actives.

"Dans ce type d'école, l'élève est acteur de son apprentissage", explique Mme Moens qui désireuse d'étendre ces pédagogies novatrices vers des publics sociologiquement moins favorisés, et rendre ainsi de l'école son rôle d'ascenseur social.