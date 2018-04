Les sentiers du parc Maximilien ont également mené Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne, aux portes des cabinets politiques.

“Il y a deux mois, nous avons eu un entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre. Mais rien n’en est sorti”, regrette-t-il. “On lui a exposé les résultats de l’hébergement citoyen et, de manière plus idéaliste, le schéma d’une société plus inclusive que l’on propose. On lui a présenté, avec médecins du Monde et la Croix-Rouge, le centre d’accueil et d’orientation”.