Les universités belges ont toutes reculé dans la nouvelle édition du "QS World Université Ranking", divulguée mercredi soir.

Le premier établissement du pays, la KU Leuven, passe de la 71e à la 81e place, suivie de l'université de Gand et de l'Université catholique de Louvain (UCL). Le classement est toujours dominé par les universités américaines: le Massachussets Institute of Technology (MIT) garde la première place, talonné par l'université de Stanford, celle de Havard et le California Institute of Technology (Caltech). Arrive ensuite l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, en 5e position.

En Belgique, l'université de Leuven (KUL) reste dans le top 100, même si elle a perdu 10 positions depuis l'an dernier. L'université de Gand perd 13 places et arrive 138e, suivie de l'UCL (165, -12), la VUB (188, -6), l'université d'Anvers (223, -13), l'Université libre de Bruxelles (239, -34), l'Université de Liège (391, -72) et l'Université de Mons plus loin dans le classement.

Le QS World University Ranking est un classement établi sur base de plusieurs critères (réputation, nombre d'étudiants, nombre de citations...) par le cabinet spécialisé Quacquarelli Symonds. Cette 15e édition distingue un millier d'universités dans le monde.