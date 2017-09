Maxime Prévot (CDH) n’est plus ministre wallon depuis la mise en place de l’exécutif MR-CDH qui a renvoyé le PS dans l’opposition, en juillet. A l’occasion des Fêtes de Wallonie, celui qui est redevenu pleinement bourgmestre de Namur, la capitale wallonne, évoque l’avenir de la région.

Avec le nouveau gouvernement MR-CDH, sent-on déjà le renouveau tant promis ?

Rien qu’au niveau de l’ambitieuse réforme fiscale, on sent que des lignes ont bougé. Elle est plus pertinente et crédible, même si on doit encore attendre le financement et les compensations. Mais les discussions préalables en coulisse ont permis de s’assurer de la robustesse des propositions formulées.

Quand le MR demande un audit des finances wallonnes, c’est une pierre dans le jardin du CDH, non ?

