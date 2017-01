On sait que les avocats pro Deo sont prêts à passer à l’action, mécontents qu’ils sont des effets de la réforme de l’aide juridique et, notamment, de l’imposition d’une TVA de 21 % à un dispositif qui en était jusqu’à présent exonéré.

Cette mesure a provoqué un incident, lundi, devant la cour d’assises du Hainaut, qui juge Mohamed Ouachani et Mohamed Amerzoug, accusés d’un vol accompagné du meurtre de Marc Meunier, le 17 décembre 2011.

Pendant plus d’une heure, Me Thierry Moreau, avocat d’Ouachani, a plaidé l’irrecevabilité des poursuites, estimant que son client, détenu préventivement depuis quatre ans et demi, n’a pas droit à un procès équitable.

Ouachani bénéficie de l’assistance gratuite d’un avocat mais, a scandé Me Moreau, depuis qu’une TVA est applicable à l’aide juridique, "si les accusés sans ressources, comme c’est le cas de Monsieur Ouachani, ne trouvent pas un avocat acceptant de travailler à perte, ils ne seront pas défendus. Si nous acceptons de le défendre, c’est pour l’honneur du barreau". Et Me Moreau d’ajouter : "La barre de la justice à deux vitesses a désormais été franchie".

Démarche mercantile

Me Mairiaux, avocat pro Deo de l’autre accusé, n’a pas voulu suivre son confrère sur ce terrain. Il a estimé que la question de l’aide juridique ne devait pas être posée dans le cadre de ce procès.

Quant à l’avocat des parties civiles, Me Jean-Philippe Mayence, il s’est dit "horrifié" par la plaidoirie de Me Moreau. "Quelle horreur de venir soutenir qu’un avocat travaillera plus s’il est mieux payé , a-t-il tonné. Ce côté mercantile me dérange".

Pour le ministère public, ce débat doit être tenu ailleurs. "Soutenir que M. Ouachani ne peut bénéficier d’un procès équitable, c’est remettre en question le travail du juge d’instruction. Quel que soit l’état de la fortune de la personne soupçonnée, le magistrat instructeur doit rester neutre." In fine, la cour d’assises a déclaré les poursuites recevables .