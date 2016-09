Médecine: les universités contentes pour les étudiants mais inquiètes pour les numéros Inami

9.000 personnes à Bruxelles pour protester contre le TTIP et le CETA

Dans le public, assez disparate, des jeunes s'époumonent en criant haut et fort "TTIP, CETA, on n'en veut pas", d'autres arborent des pancartes affichant leurs revendications: "le pouvoir au peuple, pas aux multinationales", "TTIP/CETA nuit gravement à la santé" ou encore "le peuple et la planète en priorité".