Laest en mesure de vous dévoiler qu’un nouvel élément a été ajouté dans le dossier de la tuerie du Musée juif, dont le procès devrait débuter le 10 janvier prochain à Bruxelles, bien que l’un des avocats de Mehdi Nemmouche en réclame le report. Mais nous y reviendrons plus loin.Pour rappel, une attaque terroriste avait été commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Bruxelles. Une tuerie qui marquait le début de la vague d’attaques terroristes en France et en Belgique. L’attentat avait coûté la vie à quatre personnes : un couple de touristes israéliens, une bénévole et un membre du personnel du musée.Jusqu’ici, Mehdi Nemmouche a toujours nié être le tireur, malgré les images des caméras de surveillance où l’on aperçoit un homme à la silhouette similaire à la sienne, arme à la main, entrer dans le Musée. (...)