"Men Having Babies", promotion de la gestation pour autrui pour les homosexuels masculins

Belgique

La deuxième édition de la conférence européenne de l'organisation américaine "Men Having Babies" (MHB) se tiendra à Bruxelles les 24 et 25 septembre prochains. Pendant deux jours, elle mettra en relation des couples homosexuels masculins et des entreprises prestataires de services américaines. Plus de 200 hommes de 12 pays se sont déjà inscrits. L'objectif? Présenter aux futurs parents les services des entreprises pour les aider à avoir un enfant via la gestation pour autrui (GPA) mais aussi informer, conseiller et assister les participants. L'aspect assez commercial de l'événement est fortement critiqué mais sa tenue a le mérite de mettre sur le devant de la scène la pratique qui est exercée depuis des années en Belgique sans aucun encadrement juridique. Recourir à la GPA reste assez marginal sur notre territoire. "On estime que 200 GPA environ ont eu lieu depuis une vingtaine d'années", indique Didier Disenhaus, président de l'ASBL Homoparentalités. Quatre des trente centres de procréation médicale assistée la pratiquent. Seuls deux acceptent les couples homosexuels -masculins et féminins- mais cela n'a encore donné lieu à aucune naissance, précise l'association.

La gestation pour autrui n'étant pas encadrée juridiquement, les centres sont très prudents. Certains requièrent par exemple que les gamètes (les cellules sexuelles, ovocytes pour les femmes et spermatozoïdes pour les hommes) aient pour origine les parents d'intention. En d'autres mots, un couple qui recourt à une GPA doit amener les semences sexuelles, ce qui rend cette pratique inaccessible aux homosexuels dans ces centres.

"Tant qu'il n'y aura pas de cadre législatif, ce ne sera pas possible", souligne Didier Disenhaus. En l'absence d'encadrement juridique, les couples "s'embarquent dans des aventures risquées ou très chères". "Une des seules alternatives est de procéder via une agence de mère porteuse à l'étranger, dans un pays qui a une toute autre culture que la nôtre", déplore Thibaut Delsemme, coordinateur d'Arc-en-ciel Wallonie. Comme aux Etats-Unis, pays d'origine de l'association MHB, où la mère porteuse est rétribuée financièrement, pratique interdite en Belgique.

MHB plaide d'ailleurs, dans son "cadre pour une GPA éthique", élaboré avec l'aide d'un comité consultatif composé de mères porteuses, pour une indemnisation des mères porteuses. Elle admet que la GPA doit être un acte non-commercial mais cela n'empêche toutefois pas, pour l'organisation, l'indemnisation des "donneuses d'ovule" et des mères porteuses "pour leur prise de risque, l'effort et les inconvénients liés à leur contribution". La "compensation financière ne doit pas être liée à des résultats spécifiques ou déterminée par des rapports de type offre-demande ou prix du marché". Elle devrait en outre être limitée par la loi afin d'éviter des dérives, ajoute l'association qui mettra en évidence ce cadre lors de son événement.

Les associations belges et MHB se rejoignent sur la nécessité d'établir un cadre législatif et d'autoriser l'accès à la GPA aux couples homosexuels. "La tenue de Men Having Babies permet d'envoyer un message au politique pour lui dire qu'il y a une situation qui existe et qu'il doit légiférer. La loi doit suivre l'évolution sociale et l'encadrer", souligne Thibaut Delsemme.