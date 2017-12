L'Institut Royal Météorologique a diffusé ce lundi une alerte jaune au vent pour l'ensemble du territoire, qui sera d'application à partir d'une heure du matin, et ce jusqu'à onze heures mardi.

Les rafales atteindront une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, avec localement des pointes plus élevées.

Dans les prochaines heures, il fera encore souvent très nuageux mais avec seulement ici et là quelques bruines résiduelles. Quelques rares éclaircies sont possibles par endroits, surtout en Flandre. Vent modéré et à la côte assez fort de sud à sud-ouest. Les nuages bas peuvent encore limiter la visibilité sur le relief.

Ce soir, le temps sera sec avec quelques éclaircies. Ensuite, le ciel se couvrira à nouveau depuis l'ouest et de la pluie suivra en cours de nuit. Localement en Ardenne, il pourrait s'agir de neige fondante avec des minima proches du 0 degré ou légèrement positifs. Ailleurs, les températures descendront vers des valeurs comprises entre 3 et 5 degrés. Le vent deviendra de plus en plus présent, assez fort à parfois fort de secteur sud avec des pointes de 70 à 80 km/h et par endroits un peu plus. Il s'orientera ensuite au sud-ouest.



Mardi matin, la zone de pluie nous quittera par l'est, suivie d'un temps variable avec quelques averses, adoptant parfois un caractère hivernal en Ardenne. Il fera plus frais avec des maxima entre 2 ou 3 degrés en Hautes Fagnes et 6 à 7 degrés en Flandre. Le vent sera encore modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Mardi soir, une nouvelle zone de pluie atteindra la Belgique depuis le littoral. Elle touchera la moitié Est en seconde partie de nuit avec localement la possibilité de neige fondante. Les minima oscilleront entre 0 et 5 degrés sous un vent assez fort de secteur sud. Les rafales pourront atteindre les 60 à 70 km/h.