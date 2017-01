Quelques plaques de glace ou de givre pourront encore rendre les routes glissantes en début de journée, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre -2 et -6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et seront proches du 0 dans les autres régions.

Il soufflera un vent faible d'est à nord-est, parfois modéré sur les hauteurs. Ce soir et la nuit prochaine, il fera à nouveau très froid avec un ciel peu nuageux. Quelques bancs de nuages bas ou de brouillard givrant pourront à nouveau se former par endroits. Les températures replongeront entre -10 et -14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre -4 et -8 degrés dans les autres régions. Le vent restera généralement faible d'est à nord-est, parfois modéré sur le sud du pays.