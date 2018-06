La journée de lundi sera marquée par un temps gris, chassé par quelques éclaircies au centre du pays, mais toujours dominant au nord du sillon Sambre et Meuse et à la Côte. En Ardenne, le soleil sera plus généreux mais une averse ne sera pas à exclure, principalement dans les régions proches de la France, selon les prévisions de l'IRM.

Le thermomètre affichera de 15 à 16 degrés le long du littoral et 26 degrés en Gaume, sous un vent généralement modéré de nord à nord-est. Durant la nuit, des nuages bas, de la brume et éventuellement quelques bancs de brouillard se reformeront à partir du littoral mais le ciel devrait rester peu nuageux en Ardenne. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés avec un vent modéré de nord à nord-est.

Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale, de larges éclaircies se dessineront dans le ciel. En cours de journée, le risque de quelques averses augmentera dans le sud-est du pays. Les maxima oscilleront autour de 19 degrés à la Côte et en Haute Fagnes et 25 degrés dans l'ouest.

Mercredi, l'IRM prévoit le retour d'ondées orageuses.