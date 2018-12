Le temps sera plus doux et plus sec dimanche, à partir de l'ouest. Les maxima iront de 2 à 9 degrés avec un vent modéré de sud à sud-ouest. Lundi et mardi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps doux, souvent sec mais assez nuageux. Le restant de la semaine s'annonce plus variable avec davantage de pluie et toujours une bonne douceur. De faibles chutes de neige ou pluies verglaçantes pourront encore temporairement se produire ce dimanche matin sur les hauts plateaux de l'est, met en garde l'IRM. Le temps deviendra ensuite généralement sec dans la plupart des régions. Quelques éclaircies pourront se produire sur l'ouest du pays mais le ciel restera gris sur l'Ardenne, où les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité.

Il fera plus doux avec des maxima allant de 2 degrés sur les hauts plateaux de l'est à 9 degrés dans le Westhoek, près de la côte. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.

La nuit prochaine, une zone de pluie parfois sous forme d'averses traversera le pays du littoral vers l'Ardenne. Minima de 1 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 6 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré et, le long du littoral, il deviendra assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Lundi, la journée débutera avec encore pas mal de nuages et même encore un risque de précipitations, principalement dans l'est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec avec davantage d'éclaircies depuis l'ouest. En Ardenne, le ciel devrait toutefois rester plutôt gris et les nuages bas pourront réduire la visibilité par endroits. Les maxima se situeront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la côte.