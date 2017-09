Le pays sera partagé en deux mardi après-midi, avec un temps sec et de larges éclaircies dans l'ouest, et davantage de nuages ainsi que quelques averses sur les autres régions.

Ces averses seront plus fréquentes en Ardenne ainsi que le long de la frontière néerlandaise, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 14 et 18 degrés, sous un vent d'ouest à sud-ouest assez fort dans l'intérieur et fort à la mer. Ce soir, quelques averses pourront subsister ici et là mais, de manière générale, le temps sera sec avec des éclaircies. Cette nuit, le ciel se chargera à partir du littoral et une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. Il fera assez doux: les minima oscilleront en effet entre 9 et 12 degrés en Ardenne et entre 13 et 15 degrés en plaine. Au passage de la perturbation, le vent de secteur sud-ouest se renforcera pour devenir fort dans les terres, et très fort voire tempétueux à la côte. Il faudra également s'attendre à des rafales proches de 80 km/h dans l'intérieur, et même jusqu'à 100 km/h à la mer.

Mercredi matin, le ciel sera très nuageux à couvert. Le sud du pays subira encore des périodes de pluie, tandis que, dans le nord, les averses seront plus localisées. La zone de précipitations progressera vers l'est et quittera le pays. Il fera provisoirement sec, puis le risque d'averses augmentera à nouveau durant l'après-midi, principalement sur la moitié sud. Les maxima varieront entre 13 et 19 degrés. Le vent de sud-ouest sera d'abord fort dans l'intérieur et très fort à la mer, avec encore des rafales pouvant dépasser les 80 km/h. Le vent diminuera ensuite pour devenir modéré à assez fort.

Jeudi matin, le front ondulant traînera encore sur le sud du pays où il provoquera encore assez bien de pluie. Sur le nord, le temps sera variable avec des averses et des éclaircies. L'après-midi, la zone de pluie se décalera vers le sud et tout le pays connaîtra quelques averses mais également des périodes de soleil. Surtout dans le nord du pays, un coup de tonnerre pourra accompagner les averses durant l'après-midi. Les maxima varieront entre 9 et 11 degrés en Ardenne, entre 14 et 15 degrés en plaine et autour de 16 degrés à la côte. Le vent de secteur ouest sera modéré à assez fort avec des pointes à 50 ou 60 km/h.