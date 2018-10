Lundi, des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes, à l'origine d'averses, annonce l'Institut royal de météorologie. Le matin, les averses seront parfois assez intenses et principalement à la Côte, où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima seront compris entre 7° en Ardenne et 13° ou 14° en Flandre. Le vent sera modéré de nord-ouest à nord.

Lundi dans la nuit, le temps deviendra sec avec des champs nuageux et des éclaircies. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra plus nuageux dans le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre 1° en Hautes Fagnes et 10° au littoral.

Mardi, il fera très nuageux avec de la pluie et des maxima de 14° tandis que les précipitations seront encore possible mercredi matin avant un redoux dans l'après-midi. Jeudi et vendredi, le temps sera ensoleillé avec des maxima tournant autour des 18°.