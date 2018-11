Le ciel offrira d'abord quelques éclaircies jeudi, mais ensuite beaucoup de nuages avec de faibles pluies dans la moitié est du pays.

Les maxima atteindront 9 à 14 degrés, selon les prévisions de l'IRM. On prévoit d'abord encore quelques éclaircies localisées. Ensuite, les nuages deviendront de plus en plus denses. L'après-midi, les champs nuageux domineront et seront sur la moitié est du pays parfois porteurs de quelques pluies ou bruines.

Une autre perturbation avec de faibles pluies atteindra l'ouest du pays en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Ardenne et 13 ou 14 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera généralement modéré, à la côte parfois assez fort, de direction sud.