Vendredi, le temps sera nuageux et pluvieux et un risque d'orage n'est pas exclu, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Des bancs nuageux résiduels parfois accompagnés de petites pluies traîneront en matinée sur les provinces de l'ouest.

Dans l'après-midi, une zone de pluie plus intense traversera le pays d'ouest en est. Un risque d'orage sera possible sur le centre et l'est du pays. Il soufflera un vent de sud modéré, qui virera ensuite au sud-ouest. Les maxima atteindront 19 degrés en Ardenne, 21 degrés à la mer et 22 ou 23 degrés dans la plupart des autres régions. En soirée, la nébulosité persistera et sera accompagnée de pluie.

Des éclaircies feront leur apparition sur l'ouest alors que les précipitations perdureront dans l'est et le sud-est. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, s'orientant à l'ouest. Les minima oscilleront entre 11 et 15 degrés.

Samedi, il fera toujours pluvieux dans l'est. Sur l'ouest, le temps deviendra sec avec du soleil.

Dimanche, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, le temps deviendra progressivement gris depuis l'ouest, où un peu de bruine sera possible mais ailleurs le temps restera majoritairement sec.

Lundi, nuages, pluie et vent soutenu seront toujours au programme.